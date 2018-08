Meghan Markle et sa mère Doria Ragland

publié le 13/08/2018 à 12:34

En froid avec une grande partie de sa famille, Meghan Markle peut quand même compter sur sa mère. Selon le média britannique Express, Doria Ragland s'apprête à quitter les États-Unis pour emménager en Angleterre. Elle souhaite ainsi se rapprocher de sa fille, qui habite au Palais de Kensington avec son époux le prince Harry.





"Elle [Doria Ragland] se prépare à déménager à Londres. Je pense qu'elle ira aussi vite que possible. Je sais qu'elle était impatiente de vivre plus près de sa fille", a confié une amie proche de la mère de Meghan Markle à l'Express. "Elle est fidèle à sa fille et ne la trahirait jamais comme les autres. Elles sont si complices (…) Elle est aussi tombée amoureuse de l'Angleterre, elle m'a dit à son retour qu'elle pensait qu'elle pourrait y vivre", poursuit la source.

En mai dernier, Doria Ragland commençait déjà à préparer son déménagement puisqu'elle avait quitté son poste d'assistante sociale dans une clinique californienne. "Je pense qu'elle veut déménager depuis un moment. Même avant le mariage, elle m'a dit que 'sa Meg' lui manquait tellement qu'elle ferait n'importe quoi pour se rapprocher d'elle, surtout maintenant qu'elle va fonder sa propre famille", conclut l'amie de Doria Ragland.