Rania, star des réseaux sociaux atteinte de progéria, est décédée à 16 ans

La nouvelle a été annoncée dans une story et un post Instagram dans la soirée par le youtubeur gamemixtreizeoff, dont elle était proche.

publié le 16/10/2020 à 13:41

Elle était considérée comme un formidable symbole de résilience grâce à sa joie de vivre et son humour malgré la maladie. Rania, adolescente de 16 ans très suivie sur les réseaux sociaux et atteinte de progéria, est décédée ce jeudi 15 octobre.

Connue sur YouTube, Instagram et TikTok, la jeune fille était atteinte d'une maladie orpheline invalidante entraînant un vieillissement prématuré. C'est le youtubeur gamemixtreizeoff, dont elle était très proche, qui a annoncé la triste nouvelle. Rania avait pu se faire connaître grâce à leurs vidéos, le duo étant suivi par plus de 3,5 millions de fans.

"Un mois avant qu'elle parte, elle est venue chez moi et elle a fait tout ce qu'elle a rêvé de faire. Elle rêvait de percer sur YouTube, d'être connue, elle l'a eu. Elle rêvait de faire une musique, elle l'a eue. Elle rêvait de faire une interview, elle l'a eue aussi", commente le jeune homme, très ému de sa disparition qu'il dit ne pas encore réaliser. "Juste avant qu'elle ne rentre en salle d'opération, elle parlait de moi avec sa mère. Elle a mis un casque avec le Coran et elle est rentrée se faire opérer", a détaillé le Youtubeur.



Gamemixtreize s’exprime après l’annonce du brutal décès de son amie Rania. Elle lui a fait une promesse avant de mourir... Repose en paix petit ange 👼🏻🕊 #Rania pic.twitter.com/St9fVhDu6V — Snapchat RED (@Snapchat_RED) October 15, 2020

Le 30 septembre dernier, le Magazine de la santé de France 5 avait réalisé un portrait de l'influenceuse, à l'occasion d'un sujet sur la progéria. On avait pu découvrir son quotidien ponctué de beaucoup d'humour et entouré d'amis. Cette maladie orpheline entraîne une dégénérescence musculo-squelettique, des problèmes cardiovasculaires et d'autres symptômes liés à ce vieillissement prématuré. Aucun traitement n'existe pour l'instant.

La cousine de Rania a confirmé son décès et partagé une cagnotte en ligne, qui a déjà récolté plus de 15.000 euros, afin d'aider sa famille et d'organiser une grande cérémonie d'obsèques.

Je suis dégouté de voir que Rania nous quitte aujourd'hui, elle nous a fait rire on l'aime tous Allah y rahma, repose en paix



Al Hamdulilah qu'elle a était entourer de si bonne personnes, elle nous a fait rire on l'aime tous



Qu'Allah vous préserve tous mes frères et soeurs pic.twitter.com/EzqWcK8yzt — 𝗞𝗲𝗻𝗰𝗵𝘆 (@zarvki) October 15, 2020