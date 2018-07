Les influenceuses ont un meilleur salaire que leurs homologues masculins

publié le 28/04/2017 à 11:17

Des écarts de salaires qui peuvent aller jusqu'à un tiers de plus et ce, en faveur des femmes. Non vous ne rêvez pas, dans l'histoire des égalités salariales, c'est pour une fois les femmes qui se placent en tête du peloton. C'est en tout cas ce que révèle une étude de l'agence britannique Influenceur, dont l'objectif est de faire le lien entre les marques et les "créateurs de contenus" sur le web. Autrement dit : les influenceurs, ces hommes et ces femmes qui tiennent un blog, une chaîne YouTube, un compte Instagram et qui produisent des textes, vidéos ou photos, en y incluant le ou les produits d'une ou plusieurs marques.



Tous les influenceurs ne vivent pas entièrement de leur activité sur le web mais beaucoup se font un peu d'argent de poche. Selon l'agence britannique, les prix peuvent cependant grimper très vite si vous êtes une femme suivie par plusieurs milliers de personnes.

50.000 euros pour 2 posts par semaine

À titre d'exemple, une influenceuse avec 100.000 abonnés pourra toucher 41.600 livres (soit 49.298 euros), si elle sponsorise deux posts par semaine, rapporte le magazine américaine Marie Claire. Pour un même contenu, un homme pourra toucher environ 31.200 livres (36.900 euros).

Selon les enquêteurs, cette différence de revenus serait dû aux domaines de spécialité les plus populaires sur les réseaux sociaux, à savoir la mode et le fitness, où les femmes sont les plus présentes et donc, les plus influentes. Betty Autier, l'une des pionnières dans la blogosphère mode est aujourd'hui suivie par plus de 800.000 personnes sur Instagram. Dans un article publié par le magazine Paulette en novembre 2014, l'influenceuse française avait révélé que son blog lui rapportait "environ 10.000 euros" par mois. Une source de revenus à compléter avec un contrat de mannequinat avec la marque IMG et des collaborations diverses. Ça fait rêver, non ?