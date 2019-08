Quentin Tarantino et Daniella Pick attendent leur premier enfant

publié le 22/08/2019 à 11:27

Excellente nouvelle pour Quentin Tarantino et Daniella Pick. Le couple attend leur premier enfant, comme ils l'ont annoncé, succinctement, au média américain People. "Daniella et Quentin Tarantino sont heureux de vous annoncer qu'ils attendent un enfant", décrit en effet le communiqué relayé par le média.

Ensemble depuis 2009, où Daniella Pick et Quentin Tarantino se sont rencontrés pendant la promotion d'Inglourious Basterds. Le réalisateur de Once Upon A Time... In Hollywood et la chanteuse israélienne, se sont mariés en novembre 2018, lors d'une cérémonie intimiste. Quentin Tarantino avait d'ailleurs terminé de tourner son 9e film, quelques jours auparavant.

En 2017, leur fête de fiançailles à New York avait été l'occasion pour le casting de Pulp Fiction, dont Uma Thurman, Bruce Willis et Samuel L. Jackson de se retrouver, comme le précise People.