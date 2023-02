Phillippe Caverivière a parodié ce samedi 18 février, dans l'émission Quelle époque ! diffusée sur France 2, les tentatives de rapprochement de la majorité, mais aussi du Rassemblement national, envers Les Républicains. "C'était une bataille d'alliances toute la semaine" ajoute Léa Salamé.

"C'est un peu la magie de cette réforme : d'un côté, Élisabeth Borne drague les Républicains, et donc Éric Ciotti. Et puis de l'autre côté, un peu plus à droite, il y a Marine Le Pen, qui veut aussi séduire Éric Ciotti" lance l'humoriste. "En une semaine, c'est devenu Vincent Cassel" ironise Philippe Caverivière.

L'humoriste fait référence aux multiples mains tendues aux Républicains par le gouvernement et l'opposition, à l'occasion du débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. De quoi créer des tensions en interne, puisque le président du parti de droite a limogé son numéro deux, le meneur des députés Républicains à l'Assemblée Aurélien Pradié.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info