Réforme des retraites : Les Républicains s'agacent des tensions et blâment Aurélien Pradié

Les Républicains renvoyés à leurs querelles. A quelques jours de la fin de l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée, LR continue de se diviser. Le vote du groupe au sein de l'hémicycle reste encore incertain pour une vingtaine de députés. Parmi eux, le numéro 2 du parti, Aurélien Pradié.

La ligne rouge a été franchie pour Bruno Retailleau et ce sera à l'ordre du jour des discussions du bureau politique, qui se tient ce mardi 14 février. Le chef de file des sénateurs LR, favorable à la réforme des retraites, a brandi une menace en direction d'Aurélien Pradié. S'il ne vote pas le texte, il ne pourra pas rester numéro 2 du parti, a-t-il assuré dans Le Journal du Dimanche.

Le député du Lot, lui, demande davantage de garanties au gouvernement concernant les carrières longues. "Je ne suis pas un rebelle, j’ai dit depuis l’origine que je n’irai pas voir un travailleur qui a commencé à 17 ans en lui disant qu’il va travailler autant que quelqu’un qui a commencé à 30 ans", indiquait le vice-président exécutif LR au micro de RTL.

LR resserre les rangs

Sur Franceinfo, la vice-présidente des Républicains, Agnès Evren, a indiqué que la réforme des retraites "correspond à l'identité même de la droite, à l'ADN de la droite". Plus diplomate, l'eurodéputée a aussi mis garde les élus tentés de ne pas voter le texte. LR "porterait une lourde responsabilité si la réforme ne passait pas", a-t-elle expliqué.

Des tensions internes dont se serait bien passé le parti qui tente de se renouveler depuis l'élection d'Eric Ciotti à sa tête. Selon Le Monde, le président LR serait "très énervé en privé" envers son ancien rival lors de l'élection pour la présidence du parti. Il n'est pas le seul à être agacé par le député LR du Lot.

Vu l'état interne de la droite, c'est calamiteux Un cadre LR

"Ça ne peut pas être une fuite en avant permanente, où dès qu'on obtient quelque chose du gouvernement, on demande autre chose, déplore un cadre Les Républicains auprès de RTL. Vu l'état interne de la droite, c'est calamiteux. Déjà, on a du mal à être audible et en plus, on ajoute des calculs personnels avec des gens qui veulent en tirer profit".

Aurélien Pradié ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors Entourage de Bruno Retailleau

L'entourage de Bruno Retailleau prévient que le bureau politique, chargé de régler les dissensions, ne se déroulera pas "à feu et à sang". "La vraie question, c'est de savoir ce que va faire Aurélien Pradié ? Il ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors", explique-t-il à RTL. "Vous avez le droit d'avoir un autre avis mais pas quand vous en faites un combat. Ce n'est pas simplement une nuance ou une sensibilité à respecter", indique un proche du sénateur Les Républicains.

"Est-ce qu'on peut être numéro 2 et être sur une ligne totalement opposé au numéro 1 ? Et en faire un combat ? Ça n'est pas tenable et une clarification est bienvenue", ajoute un élu de droite. Réponse dès ce mardi 9h30.

