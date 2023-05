"Quelle époque !" : pourquoi l'émission n'est-elle pas diffusée ce samedi 13 mai ?

Comme chaque samedi, Quelle époque ! devait être diffusée ce 13 mai, en deuxième partie de soirée sur France 2. Pourtant, l'émission portée par Léa Salamé, accompagnée de Christophe Dechavanne, Paul de Saint-Sernin et Philippe Caverivière, ne sera pas à l'antenne ce samedi.

Et pour cause, France 2 va diffuser la 67e édition de l'Eurovision, dès 21h. Depuis la M&S Bank Arena de Liverpool, Laurence Boccolini et Stéphane Bern présenteront, en direct, le concours de chant. Cette année, 26 pays seront en compétition, pour une durée totale de quatre heures au moins.

À la fin du précédent numéro de Quelle Époque !, Léa Salamé avait ainsi déclaré : "On ne se retrouve pas la semaine prochaine, parce que ce sera l'Eurovision. Allez la France, allez La Zarra". Le retour de l'émission se fera donc le samedi 20 mai, après le concert Stars 80.

