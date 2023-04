"Quelle époque !" : "Ça te laisse des cicatrices", confie Tony Parker à propos de son enfance

Après 18 ans de carrière, 1.200 matchs et 4 titres de NBA remportés avec les Spurs de San Antonio, la légende française du basketball, Tony Parker, s'apprête à faire son entrée au Hall of Fame l'été prochain. Une consécration pour le champion au parcours hors norme, élu meilleur joueur de la NBA, qui rejoindra les plus grands noms du parquet au panthéon du basket.

Ce samedi face à Léa Salamé dans Quelle époque !, Tony Parker est revenu sur les valeurs transmises par sa famille, d'origine modeste. Très tôt, le basketteur dit avoir appris à faire preuve d'humilité. Et notamment après un souvenir poignant, vécu lorsqu'il avait 9 ans, qu'il s'est remémoré sur le plateau de l'émission de France 2 : "Il y a des choses qui te marquent dans la vie, comme voir un huissier venir chez toi prendre la télé, un meuble… Ça te laisse des cicatrices", a-t-il confié.

Ainsi, le sportif, également passionné de football, met un point d'honneur à garder les pieds sur Terre. Il n'occulte pas sa réussite pour autant, qu'il "assume" : "J'ai toujours été très clair avec ça", explique Tony Parker, qui estime à son tour que les Français ont un problème avec "la jalousie" du succès des autres.

