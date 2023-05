"Quelle époque !" : la réforme des retraites est "une brutalité démocratique" pour Cécile Duflot

Samedi 29 avril, l'émission Quelle époque ! de France 2 est revenue sur la première année du second mandat d'Emmanuel Macron, marquée, notamment, par l'opposition à la réforme des retraites. Pour Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France, les manifestations sont un exutoire.

"Cette réforme des retraites, elle n'a pas été votée [...] Il n'y avait pas de majorité pour la voter. C'est quand même une brutalité démocratique", a-t-elle affirmé. "Les gens se sentent humiliés, et à raison. C'est très humiliant quand vous avez le sentiment qu'il y a une opposition massive, que les manifestations et les leaders syndicaux ont été extrêmement responsables et que tout ça ne sert à rien".

Selon Éric Naulleau, également présent sur le plateau, il est "dingue" que l'ancienne ministre remette en cause "un processus démocratique". Il a jugé son attitude d'"irresponsable". "Je suis une ancienne ministre écologiste qui a soutenu la suspension de l'éco-taxe poids lourds", lui a répondu Cécile Duflot. Elle était revenue sur cette loi déjà votée en raison du mouvement des bonnets rouges.

"Je pense que quand on gouverne, et même quand on préside, la valeur la plus précieuse, c'est la paix civile de son propre pays", a argumenté Cécile Duflot, qui soutient le retrait de la réforme des retraites.



