publié le 25/08/2019 à 16:30

Les roux sont à la fête. La deuxième édition du Red Love festival, un festival consacré aux personnes ayant des cheveux de couleur rousse s'est déroulée à Châteaugiron, près de Rennes, ce samedi 24 août. Parmi les participants, certains arboraient des chevelures rouges, d'autres Auburn, d'autres poil de carotte mais il y avait aussi des blonds et des bruns.

Le principal but de cette festivité est de combattre les préjugés comme le précise l'un des participants : "Il y a beaucoup de personnes rousses au mètre carré et une densité inédite en France. Les gens se sentent à leur place".

Un autre précise souligne que "ce n'est pas comme il y a vingt ou trente ans où on ne parlait pas des gens qui sont roux. On était un peu caché et aujourd'hui avec Internet, la télévision et les médias, tout le monde est mis en avant. C'est intéressant et ça fait plaisir". Au programme de ce festival, des concerts et des défilés ont eu lieu pour un moment de fête aux couleurs des feuilles d'automne.