publié le 28/03/2017 à 17:43

C'est l'un des succès de France 3. Ce mardi soir, la fameuse Capitaine Marleau fait son retour. Cette gendarme née en 2014 dans un téléfilm en deux parties avec Nicole Garcia et Muriel Robin dans lequel apparaissait pour la première fois cette flic du nord réagissant à chaud avec un humour froid, portant en permanence une chapka avec des oreilles de cocker lui donnant des airs de dingo, voire dingo tout court.



Ce personnage a tellement plu que Josée Dayan et France 3 en ont fait un personnage de série, sorte de Columbo au féminin qu'on croit souvent idiote et qui ne l'est pas. Ce soir, un jeune garçon est tué dans un parc zoologique, et Masiero retrouve à l'occasion un légiste avec qui elle a travaillé dans le passé. Petit événement mardi dernier, Capitaine Marleau est arrivé en tête des audiences mais, coup de théâtre, avec deux fois plus d'audience que Colony sur TF1.

France vs Espagne sur TF1

Pour les amateurs de football, un match amical mais pas moins important est proposé sur TF1. La France affronte les joueurs espagnols. La rencontre est amicale, mais les matchs contre l'Espagne ont souvent été révélateurs du niveau des Français.