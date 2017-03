publié le 27/03/2017 à 16:10

La diplomatie internationale continue de faire parler d'elle sur la scène de l'Eurovision. Le conflit qui agite l'édition 2017 du concours de chant européen oppose une nouvelle fois la Russie et l'Ukraine, pays organisateur de la compétition. La chanteuse russe Ioulia Samoïlova, 27 ans, était en lice pour le prochain concours de l'Eurovision, à Kiev, le 13 mai prochain, avec le titre Une flamme brûle.



Mais la porte-parole des services spéciaux ukrainiens (SBU) a fait savoir le 22 mars dernier que la candidate à l'Eurovison était interdite d'entrée sur le territoire pour une durée de trois ans. "Cette décision a été prise en raison d'informations reçues sur sa violation de la loi ukrainienne", a ajouté la porte-parole, comme le rapporte L'Express.

La chanteuse russe est accusée d'avoir donné un concert en Crimée en 2015, alors que l'annexion de la péninsule ukrainienne par les forces Russe déchire les relations entre les deux pays depuis le printemps 2014 et l'annexion de la Crimée par la Russie.



Après l'annonce de l'interdiction de Ioulia Samoïlova, les organisateurs de l'Eurovision, l'Union européenne de radio-télévision (UER) ont proposé jeudi 23 mars dernier que la jeune femme de 27 ans se produire en duplex depuis Moscou, par satellite. Une offre déclinée par la chaîne de télévision russe, Perviy Kanal.

> Julia Samoylova - Flame Is Burning (Russia) Eurovision 2017 - Official Video

Le bras de fer politique sur la scène de l'Eurovision

Si Kiev refuse l'entrée de Ioulia Samoïlova sur son territoire, c'est parce que cette dernière, pro-Kremlin, avait chanté en Crimée, et ce, en dépit de l'interdiction formelle pour un étranger de se rendre sur le territoire ukrainien sans autorisation de Kiev. Une première "provocation" pour le pays organisateur de l'Eurovision qui justifie l'interdiction de la candidate russe au concours européen.



La qualification de l'artiste russe avait déjà déclenché une vive vague de réactions en Russie. Un tollé qui dénonçait le choix politique que représentait la jeune femme, atteinte d'une maladie génétique et obligée de se déplacer en fauteuil roulant. La nomination de la jeune chanteuse, jugée "inattaquable" du fait de son handicap, a été dénoncée comme étant hypocrite, dans un pays ou les personnes handicapées sont toujours discriminées.



Des tensions entre la Russie et l'Ukraine, déjà attisées en 2016, suite à la victoire à l'Eurovision de Jamala candidate ukrainienne originaire de la communauté tatare de Crimée. La jeune chanteuse l'avait emporté grâce à 1944, un titre qui parle de la déportation orchestrée par Staline lors de la Seconde Guerre mondiale. La victoire avait déclenché un tollé en Russie, exacerbant les tensions déjà vives entre les deux pays voisins.

La Russie boycotte l'Eurovision

L'UER, qui offrait à Ioulia Samoïlova de chanter en duplex de Moscou, a donc dû essuyer le refus de Perviy Kanal, la chaîne publique russe, qui dénonce une "décision cynique" de l'Ukraine. "La Russie boycottera le concours européen, elle n'a pas l'intention de changer de candidat et n'enverra donc personne à Kiev. Pour ne pas contrarier les téléspectateurs russes, le show ukrainien ne sera retransmis par aucune chaîne de la télévision russe", a expliqué un journaliste de la Compagnie de radio-télévision d'État interrogé par Le Courrier International.



D'ailleurs, le site d'actualité ajoute que la Russie, quelque soit le prochain pays organisateur, représentera en 2018 la même candidate. Frank-Fieter Freiling, le Président du comité d'organisation, explique toutefois que l'Union européenne de radio-télévision continue de faire son maximum pour que la Russie participe au concours.



"Depuis le début, il était clair que nous attendions que tous les participants qualifiés puissent participer. Cependant, si la décision est maintenue et que la candidate russe n'est pas autorisée à entrer [en Ukraine], l'UER continuera de chercher à garantir malgré tout la participation de la Russie", explique-t-il au quotidien allemand Der Tagesspiegel. À l'image des tensions entre les deux pays, l'Eurovision est régulièrement en proie aux règlements de comptes politiques entre pays participants au concours.