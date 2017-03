publié le 22/03/2017 à 20:11

"Les œuvres populaires n'intéressent personne sauf les gens dans la salle", disait Sacha Guitry en ironisant méchamment sur les critiques méprisant "tout ce qui est grand public", notamment bien sûr ces comédies de boulevard semblant si dérisoires à faire et à voir.



Il n'y a pourtant rien de plus dur à "fabriquer" qu'une oeuvre semblant confite dans la facilité comme une griotte est confite dans le kirsch. Joe Dassin n'exprimait pas autre chose quand il expliquait qu'il n'y avait rien de plus compliqué à "tricoter" qu'une ritournelle "qui dure", en réponse aux critiques l'accusant de noyer son talent dans la fabrication de chansonnettes, qui se sont avérées être souvent d'immenses "tubes".

Ce qui vaut pour le théâtre vaut pour la télévision : les trois quarts des "spécialistes" ignorent en effet superbement les fictions télé, notamment les polars de France 3 ou de TF1. Ils ne reconnaissent en fait comme dignes d'intérêt que les productions déclarées "de prestige" par la presse-qui-pense. Donc forcément avec des comédiens connus et surtout reconnus par le milieu du cinéma (dont certains épatants, comme Mathilde Seigner, François Xavier Demaison ou Alexandra Lamy, magnifiée par son "ordination" sur grand écran). Mais seuls les "téléspectateurs réguliers" sont intéressés par "tout le reste".

"Capitaine Marleau" et "Colony", deux séries "grand public"

Les téléspectateurs prouvent leur intérêt pour ces fictions en plébiscitant donc chaque samedi soir le policier de France 3, régulièrement premier ou deuxième en audience (depuis la concurrence de The Voice sur TF1). Les audiences de Médiamétrie du mercredi 22 mars le prouve d'ailleurs une nouvelle fois magistralement. Qu'y avait-il "dans-le-poste" le mardi 21 mars au soir ? Colony sur TF1, Cash investigation sur France 2, Capitaine Marleau sur France 3 et Patron incognito sur M6. Puisqu'il est incognito, laissons-le donc de côté, même si l'audience n'a pas été indigne et place la sixième chaîne en troisième position. Et qui ferme la marche ? Cash investigation sur France 2.



Dans son enquête étayée, Élise Lucet montrait sur France 2 la non-dénonciation par l'Église de prêtres pédophiles au comportement franchement pas catholique. À quand, histoire d'être complet, un Cash investigation sur la pédophilie chez les profs, les moniteurs de colo et les éducateurs ? Mais laissons Élise sans la délaisser puisque la vraie concurrence était donc mardi 22 mars entre la Colony de TF1, et le Capitaine Marleau de France 3, deux séries "grand public".

Les fidèles, c'est tout bête, regardent ce qu'ils ont envie de voir, on ne les formate pas. Isabelle Morini-Bosc





Colony ? Une œuvre "d'anticipation" bien faite et sans surprise, avec de nombreux comédiens venus d'ailleurs (Lost, Dr. House, etc.). Capitaine Marleau ? Une espèce de gendarme sans uniforme, mi Columbo, mi John Wayne. Elle est apparue un beau soir dans un unitaire aux côtés du tandem Muriel Robin-Nicole Garcia, et le personnage a tellement plu qu'il a immédiatement semblé indispensable à la réalisatrice, Josée Dayan, de créer une série autour de cette enquêtrice voulant passer pour idiote sans l'être et gardant vissé sur son occiput un bonnet à oreilles de cocker lui donnant des faux airs de dingo. Dingo dans tous les sens du terme. Grand cœur, grande gueule, elle est chaque fois face à un "guest", lui aussi populaire au cinéma (Pierre Arditi le mardi 21 mars). Un élément qui aide, il faut le reconnaître, pour l'"adhésion critique", mais pas publique.



Les fidèles, c'est tout bête, regardent ce qu'ils ont envie de voir, on ne les formate pas ! Le résultat est là : 6.200.000 "fans" sur le service public, deux fois moins sur TF1. C'est un record pour France 3 depuis 2012 et ce succès spectaculaire précède celui de Marc-Olivier Fogiel qui, sur son Divan, recevait justement (question de synergie) Pierre Arditi. 600.000 fans à plus de minuit. Mardi 28 mars, on retrouvera (face à Sandrine Bonnaire) Marleau, la "récurrente sachant récurer". Et oui on l'aime, cette Marleau un rien marlou !