publié le 28/03/2017 à 10:24

La première chaîne s'impose une nouvelle fois pour cette soirée du lundi 27 mars. Le téléfilm Entre deux mères permet à TF1 de réaliser le très beau score de près de 6,7 millions de téléspectateurs, soit 28,5% de part d'audience. Réalisé par Renaud Bertrand, le film dramatique retrace l'histoire de la petite Alice, disparue à 4 ans sur une plage, qui réapparaît 11 ans plus tard alors que Sarah, sa mère, n'avait jamais pu faire son deuil. Cette dernière découvre en fait que sa fille a été élevée tout ce temps par une autre.



En seconde position, on retrouve le documentaire De Gaulle, le dernier roi de France, diffusé sur France 3 a rassemblé plus de 2,2 millions de téléspectateurs, soit 9,3% de part d'audience. Réalisée par Patrick Rotman, la fresque historique raconte la vie et l'action politique du Général de Gaulle, premier président de la République élu au suffrage universel direct, grâce à des images d'archives et des anecdotes sur cet homme emblématique de l'histoire politique française.

Enfin, le film de science-fiction Divergente, réalisé par Neil Burger et proposé par W9 totalise 7,4% de part d'audience, soit près de 1,6 million de téléspectateurs.