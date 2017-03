publié le 27/03/2017 à 14:39

Sa prestation dans L'Émission politique du jeudi 23 mars avait suscité indignation des uns et admiration des autres. Christine Angot, invitée mystère du programme de France 2, avait jusque-là gardé le silence face aux commentaires des observateurs. Dans les colonnes de Libération, l'écrivaine a choisi de répondre et d'assumer ses propos lors de ce face-à-face tendu avec le candidat de la droite, dont elle juge la parole "malhonnête".



Pour elle, son argumentaire était le reflet de la pensée de la majorité des téléspectateurs. Quand on la critique sur son agressivité, elle rétorque : "Moi, agressive ? Ce qui était violent était la situation que je décrivais ! Pas moi", a-t-elle estimé. "C'est mon travail de traduire un sentiment collectif et je crois que ça a soulagé des gens (...) Allez voir les gens quand ils sont devant leur télé ! Ecoutez-les ! J’ai juste fait en sorte que ce qu’on prend pour du silence ne soit pas du vide."



La chroniqueuse du quotidien n'a pas accepté les arguments de défense de François Fillon. "Quand il est poussé vers son vide, il ne dit rien, il renverse la situation. Quand il est accusé, il accuse Hollande. Il rend les costumes, et hop c’est effacé. Alors beaucoup de gens ont l’impression d’être pris pour des imbéciles. Marine Le Pen s’appuie sur ce sentiment", explique-t-elle, assurant que François Fillon a "bien sûr" le droit à la présomption d'innocence. "Je n’ai pas dit qu’il était malhonnête, j’ai dit que sa parole l’était. On voit, on entend quand ça sonne faux."

Elle conclut en dénonçant "deux mondes" comme le nom de la Revue, qui a employé Penelope Fillon. "Cette revue porte bien son nom. Il y a bien deux mondes, oui, et une grande fracture au milieu en ce moment, comme en Espagne au moment de Franco ou en Allemagne juste avant le plébiscite de Hitler (...) On n’arrive plus à parler ensemble. Mais le problème, c’est que l’un de ces mondes refuse le réel, au nom d’un passé rêvé, et souhaite dominer et abolir ce réel en abolissant la parole de l’autre et ce qu’il vit."



Christine Angot : "On ne comprend pas pourquoi vous ne vous êtes pas retiré", @FrancoisFillon : "Moi, j'ai rendu les costumes !" pic.twitter.com/p5uELJZOpd — L'Emission politique (@LEPolitique) 23 mars 2017