publié le 22/03/2017 à 09:57

L'une des enquêtrices les plus atypiques du petit écran a séduit son public sur France 3. Capitaine Marleau, incarnée par Corinne Masiero a rassemblé 6,1 millions de téléspectateurs sur la chaîne qui enregistrer une part d'audiences de 26,1%. Plus loin, c'est Colony, la série américaine sur TF1 avec Josh Holloway (de Lost) et Sarah Wayne Callies (Prison Break) qui a été regardée par 3,3 millions de téléspectateurs. Et en troisième position, le documentaire Patron incognito sur M6, dédié à Pauline Moquet qui a séduit 2,8 millions de téléspectateurs.

C'est ensuite le magazine Cash Investigation sur France 2, consacré à la pédophilie dans les églises qui arrive dans le classement avec 2,1 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audiences de 9,8%. Sur Arte, Le port du Havre : un monde de démesure a intéressé 834.000 téléspectateurs.