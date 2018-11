publié le 29/11/2018 à 18:00

Pour cette soirée du 29 novembre 2018, TF1 diffuse la fin de la saison 2 de Munch. C'est aussi la fin de saison pour Aux animaux la guerre sur France 3 et La Faute sur M6. Dans cet épisode inédit, Lisa va tenter de démêler le vrai du faux sur la disparition de Lucie, la fille de Claire et Guy.





Dans la case lancement de série, voici Au nom du père sur Arte, qui démarre pour 10 épisodes, dont 3 seront diffusés ce soir. C'est une série franco-danoise qu'on doit au génial scénariste danois Adam Price, le "père" de la série Borgen.

C'est l'histoire d'une famille danoise, dont le père postule au poste d'évêque au Danemark. C'est une église d'État : les pasteurs sont mariés et c'est le cas de Johannes Krogh pasteur de père en fils depuis 250 ans. Ce pasteur est incarné par Lars Mikkelsen (le président russe Petrov dans House of Cards), qui a d'ailleurs remporté un Emmy Award pour ce rôle. C'est une réflexion plus vaste sur les croyances, croire en l'amour, croire aux autres. Lui, doit croire en ses fils et ce n'est pas gagné.

"France-Algérie : une histoire de famille" sur France 2

France 2 consacre une soirée complète à l'Algérie. Là aussi, une affaire de famille compliquée, dont les plaies ne se sont toujours pas refermées. Lors d'une soirée continue, France 2 propose de disséquer sans parti pris cette page compliquée de l'histoire de France et d'Algérie. D'abord avec Laurent Delahousse qui propose de remonter le temps à partir d'une réflexion en février 2017 du candidat Emmanuel Macron à propos de la colonisation française en Algérie. Puis, avec un second documentaire à 23h05 consacré aux portraits des Français d'Algérie et d'Algériens qui ont vécu cette époque troublée.