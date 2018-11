"House of cards, saison 6" : Claire Underwood, une présidente à la main de fer

"House of Cards" : Claire Underwood est présidente des États-Unis

publié le 03/11/2018 à 17:32

Une menace pèse sur Claire Underwood. La saison 6 de House of Cards, qui sera l'ultime diffusée sur Netflix, démarre sur les chapeaux de roues. Dès le premier plan, les spectateurs découvrent Robin Wright dans la Bureau ovale, assise sur le fauteuil de présidente. Elle fait face à deux conseillers - dont Mark Usher, devenu vice-président.



Les deux hommes lui font part d'un danger qui guette la présidente. Claire Underwood demande à quel point cette menace est élevée. "Quatre fois plus chaque jour depuis que vous êtes en fonction. Encore deux fois plus depuis la mort de Francis", lui répond son vice-président, qui lui déconseille vivement de se rendre sur une base militaire comme l'un de ses futurs déplacements le prévoit.

La réaction de la femme la plus puissante du monde est nette et précise : "La première présidente des États-Unis ne va pas se taire le jour de l'Indépendance, merde !"

Le trailer diffusé fin septembre montrait Claire Underwood prononcer un discours devant des militaires. Signe que la Présidente ne se laisse pas dicter sa conduite. Encore moins par des hommes, elle qui a décrété que "le monde des vieux hommes blancs est révolu".