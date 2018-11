"Le Grand Echiquier" fait son grand retour sur France 2 avec Anne-Sophie Lapix

publié le 28/11/2018 à 11:10

L'émission va faire peau neuve. Nouvelle animatrice, nouvelle formule, Le Grand Echiquier revient le 20 décembre 2018 sur l'antenne de France 2. Le but étant de faire découvrir au public le meilleur de la culture via le parcours de trois artistes d’exception.



Pour ce premier numéro, qui sera diffusé en direct à partir de 21 heures depuis le Palais des Beaux-Arts de Lille, la chaîne a mis les petits plats dans les grands : l'émission proposera deux heures trente de direct, avec comme principaux invités l'acteur Daniel Auteuil, l'ex-danseuse étoile et directrice du Ballet de l'Opéra de Paris Aurélie Dupont, ou encore le tenor Roberto Alagna, invité en compagnie de sa femme Aleksandra Kurzak.

Pour cette nouvelle mouture, qui sera animée par Anne-Sophie Lapix, la présentatrice du 20 heures de France 2, "nous avons gardé les fondamentaux", mais en repensant la formule de l'émission, a expliqué à l'AFP Justine Planchon, directrice des programmes de 3e œil productions.

4 numéros par an

Le nouveau Grand Echiquier, diffusé au rythme de 4 numéros par an, accueillera trois grands invités, issus d'horizons différents. L'émission permettra en outre de découvrir des extraits de spectacles qui ont marqué la saison culturelle.



L'ambition est d'offrir aux téléspectateurs "le meilleur de la culture" à travers des séquences "d'une grande beauté", et dans une ambiance de "plaisir et de bonne humeur", souligne Anne-Laure Sugier, rédactrice en chef de cette nouvelle mouture.



L'équipe de l'émission espère séduire le public en plaçant la barre haut, "en allant chercher dans chacun des domaines le meilleur et en le faisant partager au plus grand nombre", a-t-elle dit.