Official Trailer | Star Wars Galaxy of Adventures

publié le 29/11/2018 à 10:42

Star Wars pour les enfants arrive sur YouTube. Le 28 novembre 2018, Disney et Star Wars Kids ont dévoilé la première bande-annonce de Star Wars : Galaxy of Adventures, qui fera sourire plus d'un fan, toutes générations confondues.Cette série de courts-métrages animés, destinés au jeune public, va revisiter tous les épisodes cultes de la saga, en version condensée.



Diffusé sur la chaîne YouTube américaine Star Wars Kids, Star Wars : Galaxy of Adventures dévoilera ses 6 premiers épisodes le 30 novembre 2018.

Luke Skywalker, Leia, Han Solo, Chewbacca... Toute l'équipe qui a bercé votre enfance, adolescence et qui continue de vous faire rêver sera donc bel et bien de retour, avec un objectif : séduire les enfants, qui n'ont pas pu voir les épisodes de la saga originelle (4,5 et 6) et de la prélogie (1,2 et 3), mais qui connaissent Rey, Snoke ou encore Kylo Ren (7,8).