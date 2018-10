publié le 28/10/2018 à 02:06

Un dernier hommage. À l'occasion du premier anniversaire du décès de Jean d'Ormesson, le journaliste Laurent Delahousse sortira son film Monsieur, consacré à la vie de l'écrivain français. Un documentaire de 97 minutes dans lequel l'académicien s'interroge sur son oeuvre et sa postérité.



Dans les premières images de ce long-métrage, on y aperçoit Jean d'Ormesson en conférence de presse au Figaro ou encore à l'Académie française. Sous la caméra de Laurent Delahousse, l'auteur de L'Amour est un plaisir dresse avec modestie le bilan de sa vie. "Je dirais malgré tout que cette vie fut telle, qu'à qui voudra m'entendre, à qui je parle ici, n'ayant plus sur la lèvre un seul mot que merci, je dirai malgré tout que cette vie fut belle", peut-on l'entendre dire.

Alors qu'il sortira en salle le 5 décembre prochain, Monsieur marque également les débuts de Laurent Delahousse derrière la caméra. Un projet qui lui tenait particulièrement à cœur. Malgré les réticences de sa fille, le présentateur de France 2 ne s'inquiète pas de ce changement de cap professionnel."La notoriété, j’en ai eu ma dose, je peux m’en passer", avait-il déclaré.

> "Monsieur" de Laurent Delahousse - Bande-annonce