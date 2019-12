Justin Timberlake s'excuse auprès de Jessica Biel après des rumeurs d'infidélité

publié le 05/12/2019 à 10:36

C'est une photo qui a bousculé la paisible vie de couple de Justin Timberlake et Jessica Biel. Le chanteur et acteur a été aperçu en train de tenir la main de sa collègue l'actrice Alisha Wainwright (Shadowhunters, Raising Dion) pendant une soirée privée. Ce geste a été immortalisé par des paparazzis et publié dans plusieurs magazines dont le tabloïd britannique The Sun. On peut y voir la comédienne de 30 ans poser sa main sur le genou du chanteur et ce dernier placer la main de celle-ci dans sa paume.

"Justin a été aperçu avec son alliance les jours précédents mais il ne la portait pas lors de cette soirée privée", rapporte le Sun. Les deux collègues sont restés 40 minutes ensemble sur ce balcon d'un bar de la Nouvelle-Orléans. De quoi secouer sérieusement la planète people. Justin Timberlake et Alisha Wainwright partageront l'affiche du film Palmer.



Le problème c'est que cette scène de tendresse n'était pas du tout au scénario du film. Il s'agit d'une simple soirée entre deux jours de tournage. Justin Timberlake et l'actrice Jessica Biel forment depuis 2012 l'un des couples de stars les plus solides et glamour d'Hollywood.

Les photos et les rumeurs ont, semble-t-il, fait souffrir la famille Biel-Timberlake. L'interprète de Cry Me A River s'est donc expliqué longuement dans un post sur le réseau social Instagram dans la nuit du 4 au 5 décembre 2019.

"Je reste loin des rumeurs d'habitude mais pour ma famille il me paraît important de parler de ce qu'il s'est passé dernièrement, des actes qui font du mal à ceux que j'aime, commence-t-il. Il y a quelques jours, j'ai fait preuve d'un grand manque de jugement - mais je veux être clair, il ne s'est rien passé de plus entre moi et [Alisha Wainwright]. J'ai bien trop bu cette nuit et je regrette mon comportement. (...) Je ne veux pas être ce père-là pour mon fils. Je présente mes excuses à ma merveilleuse femme et à ma famille. Je suis désolé de les avoir mis dans une situation aussi embarrassante. Mon but désormais est d'être le meilleur père et mari possible."

"Je suis très fier de travailler sur le film Palmer. J'ai hâte de continuer mon travail sur ce projet et je suis très excité à l'idée que le public découvre ce film", conclut alors l'acteur. Il est vrai que la promotion de ce film sera désormais bien plus difficile pour le duo d'acteurs... Alisha Wainwright, de son côté, n'a pas pris la plume pour s'expliquer sur cette soirée ou clarifier la relation qu'elle entretient avec Justin Timberlake. Jessica Biel n'a pas communiqué non plus sur ses différents réseaux.