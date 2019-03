VIDÉO - Pierre Palmade de retour dans "Les Grosses Têtes"

publié le 12/03/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mardi 12 mars 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui joue tous les soirs « Le Lien » avec Catherine Hiegel au Théâtre Montparnasse et qui a décidé de jouer avec nous cet après-midi : Pierre Palmade.

Une Grosse Tête qui comprend ce qu’elle veut… et ça fait bien longtemps qu’elle n’a pas voulu : Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête dont les « oh oui » son synonyme de plaisir pour nos auditeurs puisqu’ils savent qu’ils vont gagner 300 euros : Caroline Diament.



Une Grosse Tête qui a filmé des scouts sans avoir été dénoncé par Monseigneur Barbarin : Gérard Jugnot.



Une Grosse Tête qui a connu Gérard Jugnot quand il était moins jeune mais qu’il paraissait plus vieux : Valérie Mairesse.



Une Grosse Tête qui comme Line Renaud, Zizi Jeanmaire ou Josephine Baker a été meneur de revue pendant 24 ans : Philippe Manœuvre.

Les Grosses Têtes du 12 mars 2019 Crédit : Kervin Portelli

