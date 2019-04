publié le 13/04/2019 à 20:02

Pierre Palmade s'est exprimé pour la première fois, deux jours après avoir été accusé à tort de viol par un homme, toujours en garde à vue. Ce samedi 13 avril, l'humoriste a publié un message adressé à ses fans sur ses comptes Twitter et Facebook.



"Après 48h un peu dingues où j'ai fait les frais d'une mauvaise rencontre, je compte bien me remettre au travail et retrouver mon humour le plus vite possible. Il ne doit pas être bien loin. Amicalement, Pierre", peut-on lire.

Jeudi matin, l'humoriste avait été placé en garde à vue avec un autre homme, dans le cadre d'une enquête pour "viol, violences sous l'emprise de stupéfiants et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui". Le deuxième homme l'accusant de viol.

Le soir même, Pierre Palmade était finalement ressorti libre de garde à vue, son accusateur l'ayant rapidement "mis hors de cause" concernant les accusations de viol.



L'accusateur sera jugé le 8 octobre prochain pour dégradations et usage de stupéfiants. Il a été libéré ce samedi et fait l'objet d'un contrôle judiciaire qui lui impose un pointage, un suivi thérapeutique ainsi que l'interdiction d'entrer en contact avec la victime.

Une procédure dite de "plaider-coupable"

Au lendemain de sa garde à vue, l'humoriste Pierre Palmade avait accepté une procédure dite de "plaider-coupable" pour usage et acquisition de stupéfiants. Le comédien a reçu une convocation, à une date ultérieure, pour une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, une procédure simplifiée offrant une alternative au procès, a indiqué vendredi le parquet de Paris.



Il devra comparaître à une audience publique devant un juge du tribunal de Paris qui sera chargé d'homologuer la peine que lui aura proposée le parquet.