et Nassim Aziki

publié le 03/08/2018 à 11:45

L'auteur-compositeur-interprète de 45 ans, aperçu, dans la treizième saison de Nouvelle Star, a sorti au printemps 2017 un 8ème disque studio, intitulé Volver, un sublime disque aux sonorités variées. L'artiste aux multiples casquettes (acteur, chanteur, réalisateur), qui entretient une belle relation amicale avec la chanteuse Louane, s'est confié sur ses débuts dans la chanson.



Compositeur à ses débuts, Benjamin Biolay ne se prédestinait pas à chanter publiquement. "Je n'étais pas dans la notion de me dire que des gens pourraient juger ma voix (...) je ne me disais pas que j'allais devenir chanteur (...) je ne voulais pas me positionner comme un chanteur mais comme un auteur-compositeur ", confie-t-il.

Benjamin Biolay, qui reprend sa tournée sur les routes de France avec le comédien Melvil Poupaud le 27 novembre, sera à l'Olympia de Paris les 19 et 20 février 2019.



Également dans "Laissez-vous tenter" ce vendredi 3 août

La productrice de cinéma, Sidonie Dumas, lève le voile sur les secrets de construction du film, Je vous trouve très beau, avec Michel Blanc, sorti le 11 janvier 2006. Un pari qui n'était pas gagné d'avance. "Tout le monde n'était pas convaincu par ce projet au départ", rapporte la directrice générale de Gaumont.



Pour conclure, un magnifique livre à ranger dans votre bibliothèque, le roman Falaise des fous, de l'écrivain Patrick Grainville. Une fresque épatante à travers soixante ans d'histoire de la fin du 19e siècle.