Pascal Obispo et Françoise Hardy dans le Stop ou Encore du 16 septembre 2018

publié le 14/09/2018 à 11:17

Ce matin dans Stop ou Encore votez pour Pascal Obispo, qui est de retour avec la sortie de son nouvel album "Pascal Obispo" le 12 octobre. Vous en découvrirez un extrait avec "Rien ne dure", nouveau titre sur le temps qui passe...A vos téléphones 3210, ou sms 74900...

Pascal Obispo et Eric JeanJean Crédit : Eric JeanJean

Ce matin votre Stop ou Encore vous propose de découvrir un deuxième extrait du dernier album de Françoise Hardy "Personne d'autre", avec le titre "A cache-cache"... A vos téléphones 3210, ou sms 74900...



Françoise Hardy dans Laissez-vous tenter du 05 avril 2018 Crédit : RTLnet

Ce matin votre Stop ou Encore vous propose de réécouter pour le plaisir, les plus grands tubes de Billy Joël! Par exemple "Uptown girl", le superbe slow "Honesty" ou encore "Just the way you are"... N'hésitez pas 3210 ou par sms au 74900.

billy joel

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , ou par sms au 74900, afin de gagner, entre autres, des montres RTL.