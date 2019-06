publié le 26/06/2019 à 14:47

Après un premier choc causé par la rupture entre Pamela Anderson et Adil Rami, l'actrice américaine avait porté un coup de grâce à son ex-compagnon en l'accusant de différents maux. Mensonges, jalousie, "double vie"... Une énumération de griefs, pointée directement vers l'ancienne femme et mère des jumeaux du joueur de l'OM, avec qui il continuerait d'avoir une liaison.

Le 26 juin 2019, soit le lendemain du message incendiaire de Pamela Anderson et de la réponse d'Adil Rami, Sidonie Biémont a également posté un long message, sobre et sans images, et sans jamais citer de noms, sur son compte Instagram. "Quand on est amoureux on est souvent sourd et aveugle.. [...] On s'excuse, on pardonne, on minimise.. Puis un jour on se réveille anéantie et on sombre."

"J'ai été très amoureuse d'Adil", confie l'ancienne femme de footballeur avant de conclure sur ses "priorités", ses deux enfants, Zayn et Madi. Le message, entre amertume et nostalgie, ne contredit pas "la relation ambiguë" expliquée par le footballeur de 33 ans et va même dans le sens de son ex-mari. Pamela Anderson sera-t-elle à nouveau sur le front des réseaux sociaux pour répondre ? Affaire à suivre.