publié le 25/06/2019 à 19:18

"Une rupture n'est jamais chose facile", déclare Adil Rami sous une photo des deux ex-tourtereaux. Le défenseur de l'OM a ainsi réagi aux déclarations de Pamela Anderson, qui ont fait grand bruit ce mardi 25 juin.

Dans un post Instagram, elle annonçait que son "grand amour" était en fait infidèle depuis plus de deux ans. "Il a menti à tout le monde. Comment est-ce possible de contrôler les cœurs de deux femmes ainsi ? Je suis certaine qu'il y avait d'autres femmes... C'est un monstre !" écrit-elle.

Plus encore, l'actrice lui reprochait également sa jalousie extrême et ses menaces.

Adil Rami lui a finalement répondu moins de dix heures après et a nié toutes les accusations, en les mettant sous le compte de la douleur. "Comme souvent dans ces situations, l'émotion peut prendre le dessus et laisser s'exprimer des choses excessives (...). Je ne pense pas que nous devrions dévoiler notre intimité, notre histoire, qui ne regarde que nous", affirme-t-il.

"Je suis peiné et blessé"

Le footballeur a tout de même tenu à "faire la lumière". "En aucun cas je ne mène de double vie, je reste simplement attaché à préserver une relation pérenne avec mes enfants et leur mère Sidonie pour qui je garde un profond respect" écrit-il, avant d'ajouter : "C'est vrai j'aurais dû être plus transparent dans cette relation ambiguë. Je l'assume".

À la fin de son post, Adil Rami a déclaré souhaité "l'apaisement et la discrétion pour nos familles et les amis" et a avoué être "peiné et blessé".