publié le 03/09/2019 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du mardi 3 septembre 2019 !

Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour :

Une Grosse Tête qui ne fait des abus que de bonne humeur : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête capable de relancer la natalité au niveau du premier rang : Pierre Benichou.

Une Grosse Tête qui cet été a suivi le régime « Comme j’aime », « comme j’aime le Pastis », « Comme j’aime les cacahuètes », « comme j’aime les chips » : Titoff.

Une Grosse Tête bronzée été comme hiver : Gérard Jugnot.

Une Grosse Tête, plus près de la braderie de Lille que de Brad Pitt : JeanFi Janssens.

Une Grosse Tête qu’on retrouve au théâtre de la Michodière à partir du 12 septembre aux côtés de Michel Sardou, et pour l’occasion il va pouvoir nous chanter le Connemara en Chinois, le rire du sergent en allemand et Je vais t’aimer en espagnol : Eric Laugérias.

