Le retour de l'émission On n'est pas couché sur France 2 était attendu dans sa nouvelle version. Mais la première de la saison est devenu un événement lorsque Yann Moix en est devenu l'invité central. Sur fond d'une polémique autour de textes et dessins antisémites publiés dans sa jeunesse, il a été interrogé à ce sujet et a fait son mea culpa. Mais l'invitation, lancée durant l'été par Laurent Ruquier, avait pour thème de départ le roman de l'écrivain, Orléans.

Si là aussi il y a eu une polémique entre Yann Moix et sa famille au sujet de la maltraitance qu'il décrit dans son livre, le thème des enfants battus a été abordé, en présence d'Adrien Taquet, Secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé.

Enchaînant sur les propos du membre du gouvernement, l'ex-chroniquer de l'émission a livré son sentiment à ce sujet. "L'enfance battue, on n'en parle presque jamais (...) Je crois que c'est l'un des tabous ultimes de notre société", a confié Yann Moix.

Ainsi, il a assuré que c'est "une réalité terrible, parce que les enfants ne peuvent rien dire". "J'ai mis 25/30 ans à comprendre que j'avais été un enfant battu", explique-t-il. "Je croyais que dans toutes les cuisines, il y avait un martinet", se souvient Yann Moix.

"La famille et les coups sont un tel tabou. Il a fallu qu'une polémique vienne couvrir le thème numéro un de ce livre, qui pour moi est l'enfance battue", a-t-il jugé, rappelant néanmoins que ses dessins et écrits antisémites sont "nauséabonds".

Quant au désir d'être lui-même un jour parent, il a avoué qu'il en était "incapable pour l'instant". "J'en rêve, j'ai progressé. Ce sera peut-être possible bientôt, mes dernières barrières sont en train de tomber", a-t-il continué.