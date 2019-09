Laurent Ruquier dans "On n'est pas couché"

publié le 15/09/2019 à 15:48

La guerre fratricide entre Yann et Alexandre Moix continue de battre son plein. Après les propos tenus par écrivain samedi 31 octobre dans On n'est pas couché, son frère lui a adressé une lettre de réponse, qui a été lue par Laurent Ruquier dans l’émission diffusée le samedi 14 septembre.

Yann Moix avait laissé entendre que son frère aurait fréquenté des gens d'extrême droite et aurait fourni des dessins antisémites de l'ancien chroniqueur "à des gens malintentionnés d’extrême droite". Ce à quoi Alexandre Moix a répondu : "Je considère que ces insertions sont graves et totalement infondées et son donc inacceptables".

"Yann Moix ne sait rien de moi. Mes opinions, ma vie, tout lui est étranger et c'est très bien ainsi. Compte tenu de la gravité de cette affaire, il ne saurait y avoir d'arrangement avec la vérité", a-t-il écrit.

Cette séquence étonnante était attendue. La teneur de ce droit de réponse du frère de l'écrivain a avait fuité dans la presse il y a deux jours.