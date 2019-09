publié le 13/09/2019 à 14:57

Comme chaque samedi, à partir de 23h40 sur France 2, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs reviennent sur l'actualité de la semaine dans l'émission On n'est pas couché. Samedi 1er septembre, l'animateur a reçu Yann Moix, venu promouvoir son dernier roman "Orléans". Il s'est également exprimé sur la polémique des textes et dessins antisémites signés de son nom.

Après cette intervention, dans laquelle l'écrivain et ancien chroniqueur de l'émission faisait son mea culpa, mais accusait également son frère Alexandre d'avoir des liens avec l'extrême-droite. Ce dernier a alors réclamé un droit de réponse pour réagir à ces propos. Ce droit de réponse a été lu jeudi 12 septembre lors de l'enregistrement de l'émission, qui sera diffusée samedi 14 septembre. Mais Télé Loisirs a pu se le procurer en exclusivité.

"Lors de l‘émission 'On n’est pas couché' du 31 août dernier, mon frère, Yann Moix a indiqué que je me serais 'rapproché de l'extrême droite à un moment de ma vie' et que je 'continuerais à fréquenter' aujourd'hui cette mouvance. En outre, il a supposé que j'aurais fourni à des 'gens malintentionnés d'extrême droite' ses textes et dessins antisémites et négationnistes et qu'ainsi, j'aurais eu un rôle à jouer dans ses récents déboires. Je considère que ces assertions sont graves et totalement infondées, et sont donc inacceptables. Yann Moix ne sait rien de moi. Mes opinions, ma vie, tout lui est étranger et c'est très bien ainsi. Compte tenu de la gravité de cette affaire, il ne se saurait y avoir d’arrangements avec la vérité".

La guerre familiale ne semble pas prête de s'apaiser.