publié le 01/06/2019

Comme chaque samedi, à partir de 23h40 sur France 2, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs, Christine Angot et Charles Consigny, reviendront sur l'actualité de la semaine ainsi que les sorties culturelles à venir, dans son émission On n'est pas couché. Samedi 1er juin, l'animateur recevra notamment Franz-Olivier Giesbert et Jonathan Lambert.



Le journaliste et écrivain de 70 ans, viendra présenter son livre Le Schmock aux éditions Gallimard. Jonathan Lambert est quant à lui invité pour pour son spectacle, Looking for Kim, dont la dernière parisienne aura lieu le 6 juin, au Théâtre Edouard VII. Toujours imprévisible sur les plateaux de télévision, le comédien a signé plusieurs sketchs mémorables dans On n'est pas couché.

Laurent Ruquier recevra également Ginette Kolinka, 94 ans, survivante du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, pour Retour à Birkenau, son nouveau livre cru, bouleversant et passionnant, avec Marion Ruggieri aux éditions Grasset.

Seront également sur le plateau, l'avocat et auteur Emmanuel Pierrat et les acteurs Déborah Francois et Paul Hamy pour le film L’Autre Continent.