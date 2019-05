publié le 26/05/2019 à 02:06

Près de deux ans et demi se sont écoulés depuis l'enlèvement au Mali de l'humanitaire Sophie Pétronin, le 24 décembre 2016. Depuis, ses proches et notamment son fils Sébastien Chadaud-Pétronin oeuvrent sans relâche pour sa libération. Ce dernier, qui vient de sortir un livre intitulé Ma mère, ma bataille (ed. Fayard) accuse l'État d'avoir "abandonné" sa mère.



Invité sur RTL le 7 mai dernier, il estime que Sophie Pétronin est "sacrifiée" car Paris refuse de parler avec les ravisseurs : "C'est une affaire politique", affirme-t-il. Lui assume vouloir être un intermédiaire avec les jihadistes qui retiennent sa mère, comme il l'a expliqué sur le plateau d'On n'est pas couché samedi 25 mai. Tout en se défendant d'être atteint du syndrome de Stockholm.

"Je ne le pense pas (être atteint de ce syndrome, ndlr) mais en revanche j'ai dû travailler sur moi-même pour accepter le non-jugement. À partir de là, on respecte la personne qui est en face de nous, quand bien même la situation est catastrophique et seulement là, la discussion peut commencer", explique-t-il face à Laurent Ruquier et ses chroniqueurs.

"J’aimerais qu’on fasse la distinction entre un syndrome de Stockholm et le fait de se positionner sans aucun jugement de manière à pouvoir engager un dialogue qui est nécessaire" Sébastien Chadaud-Pétronin #ONPC pic.twitter.com/2XYPvojnkA — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) 25 mai 2019

"On peut me reprocher d'avoir remercié les jihadistes d'avoir bien traité ma mère comme je l'ai fait lors d'une conférence de presse mais j'aimerais que l'on fasse une distinction avec le syndrome de Stockholm et le fait de se positionner de manière impartiale pour pouvoir engager un dialogue nécessaire à une perspective de libération", conclut Sébastien Chadaud-Pétronin.