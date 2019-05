VIDÉO - "On n'est pas couché" : Shy'm confie à demi-mot avoir pensé se faire du mal

publié le 26/05/2019 à 04:07

"J'ai connu les nuits à cinq heures du mat’ / J’ai perdu l'estime pour quelques points d’audimat / J'ai passé des jours et des mois à me faire du mal". Le mal-être évoqué par Shy'm dans la chanson Du mal, présente sur son dernier album Aguapé est-il autobiographique ?



Sur le plateau d'On n'est pas couché, la chanteuse de 33 ans a répondu avec pudeur à cette question. "Quand vous chantez 'j'ai pensé à me faire du mal', que voulez-vous dire ?", l'interroge Laurent Ruquier. "Je vous laisse juste lire cette phrase, je crois qu'elle est assez évidente", confie l'artiste, visiblement émue.

"Il n'y a pas à expliquer, il n'y a pas de sous-titres. C'est une chanson et c'est dit de façon assez brutale, assez frontale", poursuit Shy'm, de son vrai prénom Tamara. "Si j'avais voulu donner plus de détails je l'aurais dit, pour moi il y en a assez. Dans la musique c'est comme dans la lecture, c'est bien d'avoir sa part d'imagination", a conclu la chanteuse sur le sujet.



"Il y a des choix que l’on fait quand on est jeune et que l’on ne referai pas quelques années après." @shymofficiel #ONPC pic.twitter.com/rp2cBg0cHj — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) 25 mai 2019

"Quelques fois j'ai fait semblant d'être forte / Et j’ai commis des dizaines de fautes / J'aurais préféré finir aphone / Que faire la promo que j'ai faite sur certains album", peut-on entendre sur cette même chanson. Là-dessus, la protégée de K-Maro, l'assume : elle "ne veut plus travailler dans la douleur, se forcer à faire des choses". Celle qui porte "un regard différent" sur les premières années de sa carrière estime qu'il "y a des choix qu'on fait quand on est jeune et qui ne seront pas les mêmes 15 ans après".