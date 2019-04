"On n'est pas couché" : Kev Adams évoque "la jalousie et la frustration" de ses haters

publié le 28/04/2019 à 02:53

Déjà dix ans de carrière pour Kev Adams, qui fête cet anniversaire avec un spectacle, Sois 10 ans, joué à travers la France. Invité d'On n'est pas couché samedi 27 avril, l'humoriste est revenu sur son parcours, en ayant une pensée toute particulière pour son grand-père maternel qui l'a encouragé à persister dans cette voie.



Kev Adams a notamment évoqué les haters, ceux qui critiquent son travail. "Il y a de la jalousie, mais il y a aussi de la frustration", a-t-il estimé.

"Moi quand j'ai commencé à faire ce métier, je regardais les autres qui le faisaient déjà et j'avais de la frustration. Je le sentais (...) Parfois quand je voyais des humoristes à la télé, je me demandais : 'pourquoi lui plus que moi ?' Et cette question-là, elle est très importante parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur les réseaux, qui peuvent surveiller la vie de gens comme jamais ils n'ont pu le faire auparavant et quand ils voient leurs vies, ils se disent : 'pourquoi lui plus que moi ? Moi aussi j'ai le droit de réaliser mes rêves'."

