publié le 27/05/2017 à 17:00

Émission spéciale dédiée au cinéma pour On n'est pas couché. Bien loin du traditionnel enregistrement au Studio Gabriel à Paris, samedi 27 mai à partir de 23h15, le talk-show s'est délocalisé à Cannes (Alpes-Maritimes), dans la villa Domergue qui surplombe la ville, à moins de 24 heures de la fermeture du Festival international.



Suivi par ses deux chroniqueurs habituels, Vanessa Burggraf et Yann Moix, Laurent Ruquier sera également entouré de Jeanfi Janssens, chargé de l'accueil des invités dans les jardins, et de Nicole Ferroni qui, elle, fera un happening au cours de l'émission.

Pour cette spéciale, l'émission va être le théâtre d'un défilé inédit de personnalités du cinéma. Le réalisateur François Ozon viendra parler de son film L'Amant double, en compétition officielle, aux côtés des deux acteurs principaux du film que sont Jérémie Renier et Marine Vacth. Également réalisateur d'un film en sélection officielle, Michel Hazanavicius viendra, accompagné de Bérénice Bejo, présenter Le Redoutable.

Macaigne, Bonnaire, Doré, Menez...

Notez aussi la présence de Vincent Macaigne pour le film Pour le réconfort. Il sera accompagné de Joséphine de Meaux et d'Emmanuel Matte. Gilles Jacob, l'ancien président du Festival de Cannes et auteur de deux livres, Le festival n'aura pas lieu et Un homme cruel, sera de la partie.



Seront également sur le plateau : David Lisnard, le maire de Cannes, Sandrine Bonnaire, la présidente du jury de l’Oeil d'Or (prix qui récompense les documentaires), Pierre Deladonchamps pour Nos années folles d'André Téchiné ou encore Laurent Vallet, le président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA), Bernard Menez et Raymond Depardon.



Quant à Julien Doré, il conclura la soirée en musique, reprenant très certainement des chansons de son dernier album sorti récemment.



