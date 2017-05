publié le 20/05/2017 à 17:54

Cinq personnalités politiques et culturelles se succéderont sur le fauteuil bleu d'On n'est pas couché ce samedi 20 mai, dès 23h25 sur France 2. Laurent Ruquier, accompagné de ses chroniqueurs Vanessa Burggraf et Yann Moix, recevront Najat Vallaud-Belkacem. Celle qui vient de quitter son poste de ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche viendra présenter La Vie a plus d'imagination que toi, le livre qu'elle publie aux éditions Grasset. Un ouvrage dans lequel elle revient sur son parcours, de son enfance marocaine au Palais de l'Élysée.





Autre personnalités, autre livre : l'auteur Gilles Legardinier et la comédienne Mimie Mathy parleront de Vaut-il mieux être toute petite ou abandonné à la naissance, l'ouvrage qu'ils ont écrit à quatre mains aux éditions Belfond dans lequel chacun revient sur les obstacles qui a façonné sa vie. Sylvain Tesson, lui aussi, viendra présenter son dernier livre: Une très légère oscillation, aux éditions des Équateurs. Un journal de bord dans lequel il évoque ses nombreux voyages et la manière dont ils l'ont construit. Côté musique, Benjamin Biolay et Isabelle Boulay défendront leurs derniers disques: Volver pour le premier et En Vérité pour la seconde.