publié le 26/05/2017 à 13:20

"Trois ans, c'est pas mal", a lancé Yann Moix, chroniqueur depuis 2015 de l'émission de France 2, On n'est pas couché. Il avait repris le flambeau de polémiste d'Aymeric Caron dans le divertissement présenté par Laurent Ruquier.



"Je vais faire normalement ma dernière saison l’an prochain. J’ai cru comprendre qu’on fonctionnait par mission de trois ans dans On n’est pas couché. Aymeric Caron a fait trois ans. C’est la durée légale, si j’ose dire", a déclaré l'écrivain et cinéaste interrogé sur son avenir sur Europe 1, vendredi 26 mai.

Yann Moix nuance toutefois ses propos : "Trois ans, c’est pas mal. En trois ans, on a fait à peu près le tour des invités. Quatre ans, ça m’intéresserait sans doute, mais j’ai quand même d’autres choses à faire. Trois ans me semblent une très bonne durée". Un départ probable donc, qui n'est toutefois pas confirmé.





"On n'est pas couché" va connaître des changements

L'écrivain achève donc sa troisième saison après avoir été chroniqueur aux côtés de Léa Salamé et Vanessa Burggraf. L'émission On n'est pas couché, bien souvent berceau de polémiques en tout genre, devrait, à la rentrée, connaître quelques changements. "Nous allons sûrement changer la mécanique de l’émission", a déclaré Laurent Ruquier au Buzz TV du Figaro. Une nouvelle saison, avec ou sans Yann Moix ?