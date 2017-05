publié le 21/05/2017 à 19:14

L'amour et la tendresse étaient au rendez-vous sous le soleil de la Croisette. Dimanche 21 mai, Bérénice Bejo et Michel Hazanavicius sont venus assister à la projection du film Le Redoutable, signé par Hazanavicius lui-même. La projection de ce biopic sur Jean-Luc Godard était prévue initialement samedi 20 mai mais le Palais des Festivals a été évacué à la suite d'une alerte à la bombe, ce qui a contraint les autorités à annuler la projection.



Michel Hazanavicius et Bérénice Bejo, en couple depuis quelques années maintenant et parents de deux enfants, ont pu se rendre tranquillement sur la Croisette et s'adonner à un photocall entre malice et tendresse, affichant une unité comme celle des premiers jours.

Louis Garrel et Stacy Martin, à l'affiche du Redoutable, ont également participé à la séance photo ensoleillée aux côtés du réalisateur et de sa compagne franco-argentine.



RTL Girls et Bumble s’associent pour vous faire vivre le Festival de Cannes. Pour rencontrer votre âme-sœur sur la Croisette ou ailleurs, téléchargez dès maintenant l’appli de rencontres qui donne le pouvoir aux femmes.