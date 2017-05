Thierry Ardisson rencontre pour la première fois Jeanfi Janssens

publié le 23/05/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui aime chercher et qu'on vient chercher même s'il ne faut pas la chercher.

…Caroline Diament



Une Grosse Tête qui continue à chercher la ceinture quand il s'assoit dans un fauteuil.

… JeanFi Janssens

Une nouvelle Grosse Tête qui se demande si le prochain épisode de Taxi ne s'appellera pas Uber.

… Fréderic Diefenthal



Une Grosse Tête qui a mis moins de temps pour écrire 30 livres que Pierre Benichou un seul.

… Frantz-Olivier Giesbert



Une Grosse Tête qui s'est arrêté à Maurice Chevalier pour la chanson, Errolt Flynn pour le Cinéma et l'ORTF pour la télévision.

…Pierre Bénichou



Une Grosse Tête qui a toujours eu du pif dans le paf.

… Thierry Ardisson



Jeanfi Janssens dans Le Grand Studio RTL Humour Crédit : SIPA Presse pour RTL

