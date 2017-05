publié le 26/05/2017 à 20:33

Elle avait déjà attiré tous les regards lors de la montée des marches de Jeune et Jolie en 2013. La jeune actrice Marine Vacth recommence quatre ans plus tard lors de la montée des marches pour le film du transgressif François Ozon.



Vendredi 26 mai, les stars ont dévoilé leurs plus belles tenues avant de découvrir le thriller érotique L'Amant double, l'un des derniers long-métrages présentés dans le cadre de la compétition officielle de ce 70ème Festival de Cannes. Ce film brillant nous plonge dans l'histoire de Chloé, une dépressive qui tombe amoureuse de son psychologue, joué par Jérémie Renier. La jeune femme va finalement découvrir que son amant lui cache une partie de son identité.

Après l'arrivée sur le tapis rouge de l'actrice Juliette Binoche et du mannequin brésilien Izabel Goulart, l'équipe de L'Amant double a clôturé la montée des marches. La gracieuse Marine Vacht a particulièrement fait sensation au côté de l'acteur belge Jérémie Renier (La Promesse, Cloclo).

Une actrice au charisme incroyable

Vêtue d'une robe noire en dentelle, les cheveux plaqués en arrière, la jeune actrice de 26 ans a hypnotisé les photographes. Elle a surtout envoûté la Croisette de son regard magnétique, après avoir séduit les spectateurs par sa grâce et son charisme naturel dans le sulfureux Jeune et Jolie, ou encore La Confession aux côtés de Romain Duris. Après une nomination au César du Meilleur espoir en 2014, Marine Vacth continue assurément de fasciner photographes et cinéphiles.