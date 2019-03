publié le 16/03/2019 à 19:16

Comme chaque samedi, Laurent Ruquier et sa bande vont recevoir de nouveaux invités sur le plateau de l’émission On n’est pas couché. Ce samedi 16 mars, pas moins de sept personnes vont devoir faire face aux questions et répliques de Christine Angot et Charles Consigny, les deux chroniqueurs.



Jean-Baptiste Djebbari, le député de la Haute-Vienne, issu des rangs de La République En Marche, sera l’invité politique alors que le grand débat national vient de s’achever cette semaine.

Toujours sur un thème très politique, mais surtout environnemental, Hugo Viel, le secrétaire général de CliMates, un des coordinateurs de Youth for climate France, sera également présent. L’association était en effet à l’initiative de la grande marche pour le climat qui a réuni quelque 29.000 personnes à Paris, selon les chiffres de la préfecture de police.

De son côté, l'ancien nageur Camille Lacourt viendra présenter son libre Cinquante nuances de bleu (Michel Lafont). Christian Spitz et Valentin Spitz présenteront, eux, Éloge de l'imperfection parentale - les clefs du doc et du spy (Flammarion). Pour terminer, Jean-Luc Moreau et Nicole Calfan seront également de la partie ce samedi alors qu'ils sont sur scène pour la pièce Deux mensonges et une vérité.