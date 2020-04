"On n'est pas couché" : l'émission de France 2 va s'arrêter en juin

EXCLU : Laurent Ruquier arrêtera "On n'est pas couché" fin juin !

publié le 18/04/2020 à 12:40

C'est une information révélée par On Refait La Télé qui ne manquera pas d'attrister de nombreux téléspectateurs. L'émission On n'est pas couché, diffusée sur France 2, va s'arrêter au mois de juin prochain, après 14 saisons d'existence. Toutefois, son animateur phare, Laurent Ruquier, devrait rempiler à la rentrée, le samedi soir, sur la chaîne publique mais sur un autre projet.

Quoi qu'il arrive, malgré la fin du confinement ou non, la reprise des tournages ou la possibilité d'une rentrée décalée, ONPC s'arrêtera à la fin du mois de juin a assuré François Ouisse, journaliste spécialisé dans les médias, à Eric Dussart et Jade dans On refait la télé ce samedi matin sur RTL. Une décision définitive alors que Laurent Ruquier travaille sur un nouveau format.



Pour rappel, les tournages de numéros de On n’est pas couché, qui devaient initialement avoir lieu jusqu’en juin, ont été annulés à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Des informations selon lesquelles l'émission se poursuivrait jusqu'à la fin de l'année, avaient circulé.