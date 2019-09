publié le 29/09/2019 à 20:25

L'une des priorités de Jacques Chirac, était de maintenir coûte que coûte cette unité de la nation française. Une valeur opposée à ce qu'on entend parfois aujourd'hui et qu'on a entendu ce samedi lors d'une réunion à Paris. "On peut faire la comparaison, hier on a entendu Marion Maréchal et Éric Zemmour à une convention dite de la droite, qui était en fait la convention d'UNE droite", explique Olivier Mazerolle.

"Ils n'ont pas cru bon de reporter leur convention et de respecter le deuil qui a saisi le pays", ajoute l'éditorialiste. "Au moment où le peuple de France vient s'incliner aux Invalides devant le cercueil de Jacques Chirac, que croyez vous qu'il préfère ? Donne-t-il la préférence aux paroles de Jacques Chirac (sur l'unité de la nation) où à celles d'Éric Zemmour, qui a prêché hier de nouvelles croisades sur le territoire français, contre des citoyens français coupables d'être musulmans".

Dans son discours, Jacques Chirac invitait aussi les Français à croire en eux, au modèle Français. Ce qui, selon Olivier Mazerolle, est tout le contraire de ce qu'on a entendu samedi. "À propos du modèle français, il est contesté par Marion Maréchal elle-même, qui a une vision de la femme pas si éloignée que cela de celle des islamistes. Quant à Éric Zemmour, il est viscéralement hostile à l'optimisme", explique l'expert.