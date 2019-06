publié le 03/06/2019 à 12:34

Depuis sa création en 2006, l'émission de deuxième partie de soirée du samedi de France 2, On n'est pas couché, a connu de nombreux duos de chroniqueurs : d'Éric Zemmour et Michel Polac la première année à Christine Angot et Charles Consigny en 2019. Ce dernier ne sera plus de la partie pour la prochaine saison 2019-2020.



Dans une interview exclusive accordée au quotidien Le Parisien, le chroniqueur a confié vouloir se consacrer à l'une de ses principales activités depuis 2018 : "Je souhaite être avocat à 100% [...] Cette saison à On n'est pas couché m'a beaucoup intéressé et conforté aussi dans l'idée que le métier d'avocat est ma vocation", a-t-il détaillé.

Ancien militant du Parti chrétien-démocrate aux côtés de Christine Boutin, il a également évoqué un rapport "plutôt compliqué" avec Christine Angot : "Nous n'avions pas les mêmes idées, donc il y a parfois eu des étincelles. Mais il m'a semblé qu'on a tout de même pu avoir une forme de complicité."

Pour l'heure, aucun remplaçant ne lui est encore connu. À ce propos, le présentateur Laurent Ruquier a expliqué sur le plateau des Terriens du samedi ! "travailler sur une nouvelle formule de l'émission à partir de septembre". Verra-t-on disparaître le mythique duo de critique ? Affaire à suivre.