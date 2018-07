"On n'est pas couché" : qui est Charles Consigny, le remplaçant de Yann Moix ?

publié le 26/06/2018 à 17:43

C'est l'une des grandes informations du mercato médiatique de cette année. Les places de polémistes sur le plateau d'On n'est pas couché de Laurent Ruquier sont toujours très chères. Actuellement c'est le duo Yann Moix et Christine Angot qui se charge de faire le spectacle. Crise de nerf, coups de cœur, critiques acerbes... Le tout est de trouver des personnages capables de créer des émotions fortes sur le plateau.



Pour la rentrée de septembre 2018, Yann Moix a annoncé qu'il quittait son siège. La course au remplaçant était donc lancé. Qui pour prendre la place de l'écrivain et, d'avant lui, Léa Salamé, Eric Zemmour, Eric Naulleau, Vanessa Brugraff ou Aymeric Caron ?

D'après les informations de nos partenaires du magazine Le Point, la production a choisi le jeune Charles Consigny parmi les différents prétendants : Claire Chazal, joker pour un soir de Christine Angot, ou encore le philosophe Raphaël Enthoven ont été considérés pour le précieux poste.

"Je suis très heureux de rejoindre cette formidable émission, a déclaré Charles Consigny au Point. J'ai conscience qu'il ne sera pas facile de succéder à Yann Moix et j'espère de tout cœur former un bon duo avec Christine Angot qui est un écrivain de grand talent pour qui j'ai beaucoup de respect. Je suis très touché de la confiance que m'accordent Laurent Ruquier et Catherine Barma. Je ferai tout pour être à la hauteur de ce magnifique défi."

Un homme qui n'a pas peur des contradictions

Charles de Consigny, jeune homme de 28 ans, est un habitué des médias. Il a publié de très nombreuses chroniques pour Le Point et participe à la grande joute verbale de RMC, Les Grandes Gueules. Le Point rappelle que Charles Consigny avait avait déjà travaillé avec Laurent Ruquier et la productrice de ses émissions Catherine Barma pour une émission en 2014 : L'émission pour tous.



Son nom, Consigny, parlera sans doute au grand public puisque l'actrice Anne Consigny est sa tante. À 17 ans, il avait déjà créé son premier magazine intitulé Spring qui subsistera pendant 10 numéros. Homme de contrastes, il ne cache pas son homosexualité mais se charge de la communication en parallèle de Christine Boutin avant de s'en éloigner notamment pendant le débat sur le mariage pour tous. Il écrit pour le magazine conservateur Causeur et publie plusieurs romans dont L'âge Tendre.



Il oscille entre l'écriture, les polémiques piquantes (il a été giflé par Francis Lalanne à la télévision ou a connu des accrochages avec Christophe Dechavanne, Rokhaya Diallo, Florian Philippe par exemple), et ses études en droit.