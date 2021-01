publié le 24/01/2021 à 02:30

Était-ce vraiment utile de retirer une étoile à des restaurateurs déjà en grande difficulté cette année ? C'est la question qui a été évoquée ce samedi 23 janvier sur le plateau de l'émission On est en direct, présentée par Laurent Ruquier sur France 2. Le chroniqueur gastronomique Olivier Poels a en effet poussé un coup de gueule contre le Guide Michelin, qui a publié son édition 2021 début janvier en pleine pandémie.

"Je n'ai rien contre le fait qu'il soit sorti, il y a des contingences économiques et peut-être d'ailleurs, pouvait-il aussi profiter de cette situation si particulière cette année et du marasme dans lequel les restaurateurs se sont retrouvés, pour sortir un guide un peu militant", dit Olivier Poels. "Ce qui me gène, c'est de voir qu'ils avaient osé l'inimaginable, c'est à dire retirer des étoiles à des restaurateurs sans avoir eu l'occasion de déguster dans des conditions normales", poursuit-il.

Cette année, le célèbre guide gastronomique a procédé à 45 rétrogradations, précise Olivier Poels. "Un certain nombre peuvent s'expliquer", dit-il. "Mais il y a une quinzaine de restaurants qui ont été rétrogradés sans qu'ils aient manifesté une quelque envie que ce soit de perdre ces étoiles", dénonce le chroniqueur.