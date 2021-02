"On est en direct" : Célarié, Hazanavicius, Frérot... Les invités du 20 février

publié le 20/02/2021 à 13:19

Ils seront nombreux à défiler sur le plateau d'On est en direct ce samedi 20 février en deuxième partie de soirée sur France 2. À partir de 23h35, Laurent Ruquier recevra en effet une pléiade d'invités, du milieu de la Culture, du journalisme ou encore du sport.

La journaliste Anne-France Dautheville, la directrice de la rédaction du magazine Télérama Fabienne Pascaud ainsi que l'animatrice radio Emilie Mazoyer seront ainsi de la partie. Tout comme l'explorateur et aventurier Elliott Schonfeld et le neuropsychiatre Boris Cyrulnik.

Le réalisateur Michel Hazanavicius et la comédienne Clémentine Célarié sont également attendus, de même que le chanteur Jérémy Frérot, qui viendra chanter son tube Un Homme. Autre performance à suivre en direct, l'auteur-compositeur Charles Pasi interprètera sa chanson Warm Embrace.



Enfin, Mathieu Forget, plus connu sous le nom de "Flying Man", proposera une prestation inédite et bluffante en direct depuis le plateau.