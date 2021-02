"On est en direct" - Vaccin contre le coronavirus : "Merci l'Europe", dit Jadot

publié le 14/02/2021 à 02:29

Ce samedi 13 février, Yannick Jadot était l'invité de la rubrique face à face de l'émission On est en direct, présentée par Laurent Ruquier sur France 2. Il y a deux mois sur RTL, le député européen, figure des écologistes avait évoqué sa candidature à la présidentielle 2022 : "Je m'y prépare", disait-il. Ce samedi soir, Yannick Jadot n'est pas revenu sur le sujet avec Laurent Ruquier. "Ce n'est pas le moment des candidatures, les Français ont la tête à autre chose. La situation est suffisamment dramatique, je pense que 2022 c'est encore loin", a-t-il lancé.

L'écologiste a donc abordé la question de la pandémie de Covid-19 et notamment la gestion des vaccins. "Cette pandémie ne vient pas de nulle part, ça vient d'abord de la dégradation de l'environnement, de la déforestation." dit-il. Pour la vaccination, Yannick Jadot a salué la gestion de l'UE. "Merci l'Europe parce que si on n'avait pas eu les commandes européennes de Pfizer, Moderna et maintenant AstraZeneca, la France serait plantée avec son Sanofi", explique-t-il.

"Cela n'empêche pas qu'on sait que la seule sortie de crise c'est le vaccin. Donc il va falloir accélérer la production pour accélérer la vaccination", poursuit l'écolo. "On ne va pas assez vite. Il va falloir vacciner plus vite chez nous, mais il va falloir vacciner dans le monde entier sinon il y aura d'autres variants", ajoute-t-il.